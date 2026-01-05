Exposition Pluie d’images -Vernissage déambulatoire Brest
Exposition Pluie d’images -Vernissage déambulatoire Brest samedi 17 janvier 2026.
Exposition Pluie d’images -Vernissage déambulatoire
Brest différents lieux Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Le 17 janvier un vernissage déambulatoire ouvre le festival. Rendez-vous à 10h à la médiathèque de l’Europe, 11h à la médiathèque de Saint-Marc, 15h à la médiathèque des Capucins.
Informations pratiques
Tout public
Gratuit .
Brest différents lieux Brest 29200 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Pluie d’images -Vernissage déambulatoire
L’événement Exposition Pluie d’images -Vernissage déambulatoire Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue