Exposition Plumes d’ici et d’ailleurs Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Exposition Plumes d’ici et d’ailleurs

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Yves Contant, passionné d’ornithologie et bénévole à la LPO, pose un regard à la fois naturaliste et artistique sur la nature qui nous entoure. Par ses photographies, il nous fait voyager à travers la France, à la découverte des oiseaux dans leur diversité. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English :

L’événement Exposition Plumes d’ici et d’ailleurs Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)