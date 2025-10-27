Exposition Plumus Elice Meng Au bord du monde Saint-Brieuc

Exposition Plumus Elice Meng Au bord du monde Saint-Brieuc lundi 27 octobre 2025.

Exposition Plumus Elice Meng

Au bord du monde 52 rue des Bleuets, Plérin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 15:00:00

fin : 2025-12-31 19:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Exposition-vente

ELICE MENG Plumus

Il aura peut-être fallu créer des milliers d’images d’oiseaux de pixels pour un film d’animation et peindre quelques centaines d’autres à l’huile et au couteau sur fresque géante, pour souhaiter après coup, revenir dans le silence et la solitude de l’atelier, savourer le murmure de la matière, et la petitesse du geste ; celui qui consista à ramasser la plume à terre dans le poulailler d’un papa, à la déposer sous plaque de verre, à l’assembler à d’autres aussi parfaites et aussi nues, à les guider de quelques traits d’encre et à tenter avec elles, une minuscule résurrection.

Les originaux Plumus d’Elice Meng sont réalisés à partir d’encre et de vraies plumes, sur du papier Velin d’Arches et montées sous verre.

Ici, afin d’être le plus fidèle possible aux originaux, elle en a fait des digigraphies , limitées à 150 exemplaires, c’est à dire des reproductions en tirages de très haute qualité sur papier d’art.

L’association encres pigmentaires et papier 100% coton permet d’obtenir des tirages d’exception, dont la longévité est garantie environ 100 ans.

Ces tirages sont réalisés sur du papier d’art Muséum Echting.

Elice Meng est née en 1975 en Bretagne et vit dans la Cité du Livre de Bécherel.

Après des études littéraires, elle travaille dans l’édition, la presse locale, la critique de livres, et la médiation culturelle, notamment en prison.

Elle est auteure d’ouvrages de littérature régionale publiés, mais c’est surtout à travers l’écriture poétique qu’elle cherche une voix.

En 2008, elle entame un travail pictural à l’huile et au couteau, autour de la question de la place, interrogé à travers le motif des peuplades d’oiseaux.

Sur ce sujet, elle est retenue pour réaliser, dans le cadre d’une commande publique, une fresque de 9 mètres de long, pour la médiathèque de Mézières-sur-Couesnon.

En 2015, elle achève le scénario puis réalise le film court d’animation D’ombres et d’ailes, avec Eleonora Marinoni, produit par Vivement Lundi ! et Nadasdy Films, avec la voix de Mathieu Amalric.

Depuis 2015, c’est avec des plumes d’oiseaux glanées qu’elle s’attelle à créer des histoires-matières et conversations-plumeteuses au travers de ses Plumus . .

Au bord du monde 52 rue des Bleuets, Plérin Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Plumus Elice Meng Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme