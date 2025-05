Exposition « Pluri’Elles – Route d’Aigre Tusson, 24 juin 2025 07:00, Tusson.

Charente

Exposition « Pluri’Elles Route d’Aigre Espace muséographique Tusson Charente

Début : 2025-06-24

fin : 2025-08-31

2025-06-24

2025-09-01

Exposition d’Arts Singuliers peintures, céramique, textiles, dessins, objets, installations…

17 femmes, 17 artistes issues de toute la France et de tous âges vont exposer leur œuvres.

Vernissage 4 juillet à 18h30.

Route d’Aigre Espace muséographique

Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 59 82 asso@maison-marguerites.org

English :

Exposition d’Arts Singuliers paintings, ceramics, textiles, drawings, objects, installations…

17 women, 17 artists from all over France and of all ages will be exhibiting their work.

Opening: July 4 at 6.30pm.

German :

Ausstellung der Einzigartigen Künste Gemälde, Keramik, Textilien, Zeichnungen, Objekte, Installationen…

17 Frauen, 17 Künstlerinnen aus ganz Frankreich und jeden Alters werden ihre Werke ausstellen.

Vernissage: 4. Juli um 18.30 Uhr.

Italiano :

Mostra di arti singolari: dipinti, ceramiche, tessuti, disegni, oggetti, installazioni…

17 donne, 17 artisti di tutta la Francia e di tutte le età esporranno le loro opere.

Inaugurazione: 4 luglio alle 18.30.

Espanol :

Exposición de Artes Singulares: pinturas, cerámicas, textiles, dibujos, objetos, instalaciones…

17 mujeres, 17 artistas de toda Francia y de todas las edades expondrán sus obras.

Inauguración: 4 de julio a las 18.30 h.

