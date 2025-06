Exposition « plus ou moins bêtes » Les animaux et l’éducation Musée de l’école rurale Trégarvan 1 juillet 2025 07:00

Finistère

Exposition « plus ou moins bêtes » Les animaux et l’éducation Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2027-05-30

Date(s) :

2025-07-01

À partir de juillet 2025, le Musée de l’école rurale en Bretagne présente une adaptation de l’exposition Plus ou moins bêtes initialement conçue par le Musée national de l’Éducation (Rouen). À travers les manuels scolaires, la littérature jeunesse, les jeux et objets pédagogiques, l’exposition explore la place des figures animales dans l’enseignement et l’éducation informelle.

Les premiers apprentissages scolaires façonnent une vision du monde animal où se mêlent science et morale distinguer les “bonnes” et les “mauvaises” bêtes selon leur utilité pour l’homme, puis, sous l’influence des théories de Darwin, interroger la place de l’humain au sein du vivant. En classe, l’animal est aussi un support pédagogique, des dissections aux modèles anatomiques en passant par les travaux d’élèves. Enfin, l’exposition met en lumière l’évolution des regards sur l’environnement, de l’observation naturaliste aux premières réflexions écologiques intégrées aux enseignements.

Conçue comme une véritable expérience immersive, cette exposition accorde une large place à la médiation participative reconnaissance de traces et de cris d’animaux, jeux éducatifs et dispositifs interactifs. .

Musée de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas

Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « plus ou moins bêtes » Les animaux et l’éducation Trégarvan a été mis à jour le 2025-06-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE