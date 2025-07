EXPOSITION POESIE » DE FUMÉE ET DE FILS » Colombières-sur-Orb

EXPOSITION POESIE » DE FUMÉE ET DE FILS » Colombières-sur-Orb vendredi 18 juillet 2025.

EXPOSITION POESIE » DE FUMÉE ET DE FILS »

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Exposition des encres originales du recueil de Sabine Péroni « De fumée et de fils » paru aux éditions de l’Entrevers.

Petite restauration sur place

Exposition des encres originales du recueil de Sabine Péroni « De fumée et de fils » paru aux éditions de l’Entrevers.

Petite restauration sur place .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

English :

Exhibition of original inks from Sabine Péroni’s collection « De fumée et de fils », published by Éditions de l’Entrevers.

Light refreshments on site

German :

Ausstellung der Originaltinten aus Sabine Péronis Sammlung « De fumée et de fils », erschienen im Verlag l’Entrevers.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Italiano :

Mostra di inchiostri originali della collezione « De fumée et de fils » di Sabine Péroni, pubblicata dalle Éditions de l’Entrevers.

Leggero rinfresco in loco

Espanol :

Exposición de tintas originales de la colección de Sabine Péroni « De fumée et de fils », publicada por Éditions de l’Entrevers.

Refrigerio ligero in situ

L’événement EXPOSITION POESIE » DE FUMÉE ET DE FILS » Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2025-07-08 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC