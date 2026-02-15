Exposition Poésie Urbaine Le Bout du Pont La Gacilly

Exposition Poésie Urbaine

La poésie est partout pour qui pose un regard aiguisé et curieux sur le monde qui est le nôtre. Elle fertilise nos imaginaires et nous donne la capacité de dénicher la beauté dans l’espace citadin traversé quotidiennement.

C’est avec un regard facétieux que les 2 artistes de Poésie Urbaine, par l’utilisation d’un même matériau transparent et lumineux, le verre, proposent leurs univers poétiques joyeusement décalés.

Pour Florence Launay, des compositions colorées empreintes de l’air du temps où les caractères typographiques et les mots invitent à la polysémie des interprétations.

La technique du fixé sous verre lui permet d’obtenir des couleurs particulièrement éclatantes.

Pour Martina Hejmalova, des micro-architectures et des installations en verre et en métal tout en transparence et en finesse qui dépeignent des scènes de vie et des situations improbables non dénuées d’humour, comme une fenêtre ouverte vers un monde où l’imaginaire se mêle à la réalité.

En associant leurs expérimentations sur le verre, elles présentent également quelques pièces réalisées en commun.

Ouvert mercredi et vendredi de 14h à 17h, samedi et dimanche de 14h à 18h .

Le Bout du Pont La Passerelle La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 47 57

