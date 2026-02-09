Exposition Poétesses !

Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-04-15

Médiathèque Decazeville

Exposition rassemblant 15 femmes toutes plus talentueuses les unes que les autres. Qu’elles soient professionnelles ou amatrices, ces femmes ont en commun l’amour des mots, la puissance de leur plume et le courage de clamer publiquement leur parole.

Elles ont accepté de confier un texte de leur choix pour construire cette œuvre collective. Réalisée par Singa, en partenariat avec lycée La Découverte.

Médiathèques du Bassin 05 65 43 75 25 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 75 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Poétesses ! Decazeville a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)