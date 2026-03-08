Exposition Poetica Mythologica Pôle Limousin et Patrimoine Limoges
Exposition Poetica Mythologica Pôle Limousin et Patrimoine Limoges mardi 24 mars 2026.
Exposition Poetica Mythologica
Pôle Limousin et Patrimoine 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-03-24
Inspiré par le mail art et la mythologie, Poetica Mythologica est un poème graphique réalisé par la poète Marie-Noëlle Agniau, qui prolonge de manière ludique son travail d’écriture mêlant ici graffitis, écritures indéchiffrables et collages.
Marie-Noëlle Agniau vit en Limousin depuis de nombreuses années. Elle enseigne la philosophie, pratique le mail art et la lecture publique. Elle publie essentiellement de la poésie en revue, recueil ou anthologie. Ainsi de Récrire, sur le site de Poésie Mag, en novembre 2025. .
