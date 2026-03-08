Exposition Poetica Mythologica Pôle Limousin et Patrimoine Limoges

Exposition Poetica Mythologica

Pôle Limousin et Patrimoine 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-03-24

Inspiré par le mail art et la mythologie, Poetica Mythologica est un poème graphique réalisé par la poète Marie-Noëlle Agniau, qui prolonge de manière ludique son travail d’écriture mêlant ici graffitis, écritures indéchiffrables et collages.

Marie-Noëlle Agniau vit en Limousin depuis de nombreuses années. Elle enseigne la philosophie, pratique le mail art et la lecture publique. Elle publie essentiellement de la poésie en revue, recueil ou anthologie. Ainsi de Récrire, sur le site de Poésie Mag, en novembre 2025. .

Pôle Limousin et Patrimoine 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Poetica Mythologica

L’événement Exposition Poetica Mythologica Limoges a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Limoges Métropole