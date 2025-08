Exposition Poétique des ruines Office du Tourisme Semur-en-Auxois

Exposition Poétique des ruines Office du Tourisme Semur-en-Auxois jeudi 28 août 2025.

Exposition Poétique des ruines

Office du Tourisme 2, place Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-08-28

Par Corinne Asselin

Cette exposition s’inscrit dans la tradition des peintres ruinistes du XVIIe et XVIIIe siècle, elle a été inspirée par un voyage au Cambodge, au cours de la visite des temples d’Angkor.

Pourquoi les ruines nous fascinent-elles tant ?

Cette fascination caractérise notre civilisation, elle traverse les époques et les lieux, elle est un trait de notre mémoire collective et souvent liée à notre histoire personnelle.

Lorsqu’on visite des ruines, on s’engage dans un labyrinthe d’émotions marquées par l’incertitude et l’ambivalence. Les ruines évoquent un passé qui aurait pu être et un avenir qui n’a jamais eu lieu. Les ruines sont sans âge, elles échappent au temps parce qu’elles sont la somme de temps différents. Les ruines nous attirent car elles semblent promettre une utopie, la possibilité d’échapper à l’irréversibilité propre au temps… .

Office du Tourisme 2, place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 79 22 95 corinne.asselin@orange.fr

English : Exposition Poétique des ruines

German : Exposition Poétique des ruines

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Poétique des ruines Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-07-31 par OT des Terres d’Auxois