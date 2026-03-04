Exposition ‘POÍĒSIS Creysse
Exposition ‘POÍĒSIS Creysse mercredi 29 avril 2026.
Exposition ‘POÍĒSIS
Creysse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-06 2026-05-08
Après l’exposition Culture Pop’ en 2025, l’association Poíēsis pérennise l’ouverture de sa saison culturelle avec une nouvelle sélection d’œuvres de l’artothèque du Lot
.
Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 32 14 65 85
English :
After the Pop Culture? exhibition in 2025, the Poí?sis association continues to open its cultural season with a new selection of works from the Lot art library
