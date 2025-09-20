Exposition Point de vue Design FRAC Grand Large Dunkerque

Entrée libre sur les horaires d’ouverture du Frac (14H-18H)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chaque année, le Frac Grand Large accueille une trentaine de nouvelles œuvres, illustrant la richesse de la création contemporaine. Le design y tient une place clé, avec des pièces audacieuses de designers français·es et internationaux qui interrogent nos usages, nos outils, notre époque. L’exposition Point de vue design met en lumière ces créations et invite à repenser le rôle du design aujourd’hui.

Cette troisième édition est née d’une proposition de Max Vandermarlière, membre de la CMA Hauts-de-France et du Conseil d’Administration du Frac Grand Large. Elle vise à valoriser le travail d’artisan·es de la région à travers un dialogue sensible entre leurs créations et les pièces design issues notre collection. Les pièces exposées résultent parfois de croisements de compétences, mêlant artisanat et industrie, techniques anciennes et novatrices.

Cet accrochage démontre que l’usage de techniques contemporaines n’exclut en rien l’héritage de savoir-faire traditionnels. Dans chaque domaine s’applique une haute qualité technique d’exécution, rappelant que l’objet, véhicule d’émotion, est avant tout pensé pour celles et ceux qui l’utilisent.

Avec les œuvres de Aldo BAKKER, Tord BOONTJE, matali crasset, Hella JONGERIUS, Joris LAARMAN, RADI DESIGNERS, Gilles TURIN, Vincent TURIN, THONET, Laurence MIEG (L’Art du Cannage), Françoise BERGAGLIA (atelier INTERRACOTTA), Béatrice BOST-LE MOUËL (atelier PLUMAVERA), Alexandre LABRUYÈRE, Aude BRAY-DEPERNE, Guillaume V-Ander

FRAC Grand Large 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large compte plus de 1 500 œuvres d’art et de design, exposées dans le bâtiment du FRAC mais aussi au sein de lieux partenaires, insolites, dans des écoles ou encore dans l’espace public. Elle se constitue autour d’un noyau initial consacré à l’arte povera, l’art minimal, l’art conceptuel, le nouveau réalisme, les mythologies individuelles, le pop art et Fluxus. Depuis près de trente ans, l’accent a été mis sur l’interaction entre art et design et sur le rapprochement de l’art avec le réel. Aujourd’hui le Frac concentre ses acquisitions sur la création émergente, suivant plusieurs orientations : l’objet et les nouvelles formes de design, la critique sociale, la migration des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac Grand Large occupe un nouveau bâtiment conçu par les architectes Lacaton & Vassal. Renouant avec le patrimoine industriel, il redouble l’ancienne halle de préfabrication de navires, traversée par une rue intérieure qui relie la plage au centre ville. Proche des habitants, le Frac fait écho à l’activité portuaire en s’ouvrant à l’international. Il enregistre ainsi les battements du monde et devient le catalyseur de nouvelles résonances formelles, à la fois tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque) Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage » Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque

Aldo BAKKER, Pink Stool (2015) © Aldo Bakker