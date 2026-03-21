Exposition Point de vue par Yann Gaillot Place Saint-Germain Auxerre

Exposition Point de vue par Yann Gaillot

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-01

Artiste photographe, Yann partage sa vie entre Paris et la Nièvre, terre d’adoption où il aime créer. Lignes et courbes, par ses choix, ses cadrages, il déstructure le réel afin d’offre au spectateur une autre perception du monde qui nous entoure. Son appareil photo est son pinceau, sa photographie est un chemin poétique, son univers est graphique, pictural, minimaliste et abstrait. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Point de vue par Yann Gaillot

L’événement Exposition Point de vue par Yann Gaillot Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)