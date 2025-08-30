EXPOSITION POINT DU JOUR Terranjou

3 Rue du Point du Jour Terranjou Maine-et-Loire

Début : 2025-08-30 11:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-08-30

Sculptures , peintures, laques, textiles Verres et Métal

J’ai le plaisir de vous faire part de l’exposition » Point du jour » qui se déroulera chez moi à Chavagnes les eaux 49380 Terranjou, du 30 août au 7 septembre prochain , tous les jours de 11h à 18h30.

Pour la sixième année , ce sera l’occasion non seulement d’exposer mes derniers travaux en verre soufflé et coulé , mais aussi de vous faire découvrir les travaux de mes invités .

Pascal LEMOINE

Valérie Fanchini

« Le verre est captivant pour un sculpteur car il permet de travailler l’intérieur du volume en faisant jouer à la lumière un rôle encore plus fondamental. C’est un médium ambivalent, un liquide/ solide, un présent/absent, un fragile/solide, un intérieur/extérieur.

Je travaille le verre selon la technique de la fonte de verre à la cire perdue (kiln cast glass) ainsi que la pâte de verre fine au sable. »

Françoise Wintz

« Longtemps la broderie a été un moyen de m’exprimer: le fil, la trame, les vides et les pleins, possibilités infinies… Mais si la matière textile me captive la couleur, elle, m’envoute. Velouté des surfaces, douceur des formes, éclat des couleurs, profondeurs et transparences, en m’initiant aux techniques de la laque j’ai découvert une matière d’une grande sensualité. C’est très naturellement qu’à la disparition du majestueux noyer qui habitait mon jardin , la laque française m’a permis de sublimé les morceaux de son bois précieusement gardés. Mon hommage à ce compagnon perdu s’est ainsi transformé en une méditation sur nos liens avec la nature et notre cohabitation fragile, mais aussi sur l’absence, la mort . Jamais bien loin du textile, dans mon nouveau travail, j’ouvre une page nouvelle et associe fibres, tissu et laque pour créer l’alphabet de mon nouveau langage ».

C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche Pierre Soulage

Claudine Leroy Weil: peintre et sculpteure, dévoilera son travail pictural.

« Une traversée entre mémoire et présent , où l’humain, fragile et naissant habite le silence des formes. Les corps se frôlent, se fondent, leurs contours s’effacent pour mieux révéler l’invisible. »

Pervaj Hasan Rigan est un peintre figuratif contemporain et artiste performeur né en 1988 à Barisal, Bangladesh, et basé à Nantes, France. Son travail explore la physicalité du corps humain à travers les thèmes de l’atrocité, du traumatisme et de la résilience. Alliant peinture, dessin et performance sonore, il crée des œuvres puissantes marquées par des tons rouges et une expressivité brute.

Le travail de Hasan est une réflexion continue sur l’intersection entre l’histoire personnelle et collective, offrant une vision profonde et méditative de l’expérience humaine face au conflit et au changement.

Roland Charrier, passionné de sculpture, il travaillait, pierre, bois, glaise Amour, maternité, la musique étaient ses principales sources d’inspiration.

Patrice Charrier:

Tout jeune, Patrice a observé puis imité son grand frère Roland qui osait sculpter la pierre et le bois. Le tuffeau tendre de sa Touraine d’adoption se prête aux courbes abstraites simplement destinées à émouvoir.

Clément Lemoine:

C’est un peu à cause de lui tout ça, si je ne l’avais pas toujours vu créer , fabriquer et rénover des maisons, inventer des systèmes , creuser des « lacs » , sculpter des corps de femmes , modeler des animaux, tourner l’argile, semer, planter , tomber, imaginer des jardins et s’indigner.

Comment aurai je pu savoir qu’en façonnant la matière , on y trouve un peu de soi ? .

3 Rue du Point du Jour Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 23 59 50 lemoinepascal@yahoo.fr

