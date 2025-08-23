Exposition « Points de vue » à la Ferme des Côteaux Lieu-dit Les Coteaux Mauges-sur-Loire

Exposition « Points de vue » à la Ferme des Côteaux Lieu-dit Les Coteaux Mauges-sur-Loire samedi 23 août 2025.

Exposition « Points de vue » à la Ferme des Côteaux

Lieu-dit Les Coteaux Ferme des Côteaux Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 14:30:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

Date(s) :

2025-08-23 2025-08-24 2025-08-30 2025-08-31

En famille ou entre amis, venez découvrir une exposition à la Ferme des Côteaux de Saint-Florent-le-Vieil.

Lydie Pinto, artiste peintre, et Dominique Allard, sculpteur sur bois, allient leur sensibilités et leurs différents points de vues sur la nature et l’humanité dans cette exposition.

Pour découvrir la dimension des oeuvres de la pointilliste Lydie Pinto, le visiteur devra envisager plusieurs points de vue. Lorsque Dominique Allard sculpte le bois, il fait vivre pour le public l’arbre sous une forme différente.

Entrée libre.

Vernissage le vendredi 22 août à 18h. .

Lieu-dit Les Coteaux Ferme des Côteaux Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 20 14 animation.florentaise@orange.fr

English :

With family or friends, come and discover an exhibition at the Ferme des Côteaux in Saint-Florent-le-Vieil.

German :

Besuchen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden eine Ausstellung in der Ferme des Côteaux in Saint-Florent-le-Vieil.

Italiano :

Con la famiglia o gli amici, venite a scoprire una mostra alla Ferme des Côteaux di Saint-Florent-le-Vieil.

Espanol :

En familia o entre amigos, venga a descubrir una exposición en la Ferme des Côteaux de Saint-Florent-le-Vieil.

L’événement Exposition « Points de vue » à la Ferme des Côteaux Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges