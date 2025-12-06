Exposition Points de vues, images brodées Place des Anciens Combattants Coarraze

Exposition Points de vues, images brodées

Place des Anciens Combattants Bibliothèque de Coarraze Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-12

Exposition d’Elodie Descoubes.

C’est bien du fil de l’histoire dont il s’agit celui qui rejaillit en couleurs à la rencontre de l’image, pour broder du présent dans un passé figé par son récit. Sous un prisme ludique, Élodie brode ses dessins et des photographies anciennes, oubliées, silencieuses. Cette troisième dimension ouvre une lecture nouvelle, spontanée, insouciante, où la gravité rend les âmes à la joie et le souvenir à la liberté. D’un geste tendre et désuet, elle pique une trace sensible ligne de vie où se déploient les possibles.

Vernissage le samedi 10 janvier à 18h.

En écho création d’une broderie collective accessible librement le temps de l’exposition dans la bibliothèque. .

Place des Anciens Combattants Bibliothèque de Coarraze Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English :

L’événement Exposition Points de vues, images brodées Coarraze a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay