Exposition Points d’encre, point de vue La Maison du Port La Rochelle

Découvrez les illustrations à l’encre de Chine et au stylo Rotring du talentueux Mabe création dans le hall de la Maison du Port. Réalisées grâce à la technique du stipple (pointillisme), Mabe création s’appuie sur la précision du point.

Discover the illustrations in Indian ink and Rotring pen by the talented Mabe création in the hall of the Maison du Port. Using the stipple technique, Mabe création relies on the precision of the dot.

