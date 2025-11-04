Exposition Poisson libre de Benoît Rocher Librariá occitana Limoges

Exposition Poisson libre de Benoît Rocher

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05

Benoît Rocher est membre de la Galerie 5 et du collectif Factory 87. Depuis l’enfance, il dessine, photographie, puis explore la peinture — aquarelle, huile — et même la sculpture, grâce à Mariette Forges. Dans cette exposition, vous découvrirez uniquement ses dessins des récréations où il rêvasse et s’amuse, comme lorsqu’il était enfant. Tout y passe aquarelle, posca, encre, café, stylo… Le poisson y revient souvent, en clin d’œil à son ami André et à Matisse. Un hommage discret, un jeu, peut-être. Comme un Cherchez Charlie . Ici, l’idée est simple vous faire sourire, et vous inviter à rêver un peu. Exposition en accès libre aux heures d’ouverture de la librairie. .

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

English : Exposition Poisson libre de Benoît Rocher

German : Exposition Poisson libre de Benoît Rocher

Italiano :

Espanol : Exposition Poisson libre de Benoît Rocher

L’événement Exposition Poisson libre de Benoît Rocher Limoges a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL Terres de Limousin