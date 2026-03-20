Exposition Poissons ! La Galerie Miniature Aix-en-Provence

Exposition Poissons !

Du 01/04 au 30/04/2026 tous les jours de 14h à 19h. La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Pour sa nouvelle exposition, La Galerie Miniature proposera une sélection foisonnante d’artistes et accueillera la collection des journaux BD des Rencontres du 9e Art et arts associés.

En avril, La Galerie Miniature continue à tirer le fil de sa tombola artistique organisée fin 2025. Grâce à elle, nous avons le plaisir d’inviter l’artiste Patrick Jannin, qui présentera une série d’encres, peintures acryliques et cartes à gratter. Une sélection foisonnante à découvrir aux côtés des travaux de nouveaux venus les photos de voyages du Portugais Tiago de Matos Fernandes, les assemblages singuliers de Cristel Béguin, les collages papier de Sandrine Kiefer, les encres d’Audrey Jacquot et les assemblages/collages peinture et rouille de Phil de Giens.

Plusieurs artistes prolongent leur présence Edith Donc (dessin, peinture), Sam Ectoplasm (dessin, peinture, lino), Matthieu Kedzierski (photo argentique), Dominique Lemoine (dessin), Pierre Charpentier (encres). Et toujours les travaux de Didier Gianella (collages) et Emmanuelle de Rosa (détournements), fondateurs de La Galerie Miniature.

L’exposition se tiendra du 1er au 30 avril.

Rendez-vous pour un presque vernissage samedi 4 avril de 17h30 à 19h30 en présence de plusieurs des artistes exposants.

La Galerie Miniature, galerie associative et alternative installée dans un ancien kiosque à journaux, est ouverte du mercredi au samedi de 14h à 19h. Entrée libre. .

La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

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English :

For its new exhibition, La Galerie Miniature will be offering an abundant selection of artists and welcoming the collection of comics journals from the Rencontres du 9e Art et arts associés.

L’événement Exposition Poissons ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence