Exposition Polychromes… Polymorphes… Niederbronn-les-Bains

Exposition Polychromes… Polymorphes…

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Les deux artistes explorent la richesse des formes et des couleurs du vivant.

Polychromes… Polymorphes… réunit les photographies de lichens de Monsieur Bischoff et les peintures de Madame Bach. Ensemble, ils explorent la richesse des formes et des couleurs du vivant. L’un capte la poésie du réel, l’autre en prolonge l’élan sur la toile. Une rencontre sensible entre regard, matière et lumière. 0 .

English :

The two artists explore the richness of living forms and colors.

German :

Die beiden Künstlerinnen erforschen den Formen- und Farbenreichtum des Lebendigen.

Italiano :

I due artisti esplorano la ricchezza delle forme e dei colori della vita.

Espanol :

Los dos artistas exploran la riqueza de las formas y los colores de la vida.

