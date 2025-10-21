Exposition Polyphonies Visuelles Saint-Savinien
Exposition Polyphonies Visuelles Saint-Savinien mardi 21 octobre 2025.
Exposition Polyphonies Visuelles
Salle du Belvédère Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-26 18:30:00
Date(s) :
2025-10-21
Trois artistes Philippe Nigou (acrylique), Geneviève Cartigny (techniques mixtes), Sabine Pega (sculpture) proposent un dialogue entre peinture et sculpture. Une rencontre sensible autour de la couleur et de la pierre.
.
Salle du Belvédère Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 12 41 33 lespiafsdelarueopencac@gmail.com
English :
false
German :
Drei Künstler ? Philippe Nigou (Acryl), Geneviève Cartigny (Mischtechniken), Sabine Pega (Skulptur)? bieten einen Dialog zwischen Malerei und Skulptur an. Eine sensible Begegnung rund um die Farbe und den Stein.
Italiano :
Tre artisti? Philippe Nigou (acrilici), Geneviève Cartigny (tecnica mista), Sabine Pega (scultura)? Propongono un dialogo tra pittura e scultura. Un incontro sensibile con il colore e la pietra.
Espanol :
Tres artistas? Philippe Nigou (acrílicos), Geneviève Cartigny (técnicas mixtas), Sabine Pega (escultura) ? ofrecen un diálogo entre pintura y escultura. Un encuentro sensible con el color y la piedra.
L’événement Exposition Polyphonies Visuelles Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-09-20 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme