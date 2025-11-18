Exposition ponctuelle

7 Place Charles de Gaulle Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-18

Ce Noël, je réinvestis mon ancien atelier pour une exposition ponctuelle de l’ensemble de mes œuvres et dernières peintures et dessins…. du Figuratif à l’Abstrait.

Exposition ouverte les mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h30 et sur rendez-vous le dimanche. .

7 Place Charles de Gaulle Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 52 16 42 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition ponctuelle Pleyben a été mis à jour le 2025-11-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE