Exposition ponctuelle Pleyben
Exposition ponctuelle Pleyben mardi 18 novembre 2025.
Exposition ponctuelle
7 Place Charles de Gaulle Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-11-18
Ce Noël, je réinvestis mon ancien atelier pour une exposition ponctuelle de l’ensemble de mes œuvres et dernières peintures et dessins…. du Figuratif à l’Abstrait.
Exposition ouverte les mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h30 et sur rendez-vous le dimanche. .
7 Place Charles de Gaulle Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 52 16 42 85
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition ponctuelle Pleyben a été mis à jour le 2025-11-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE