Exposition POP POP BIC Charleville-Mézières

Exposition POP POP BIC Charleville-Mézières samedi 19 juillet 2025.

Exposition POP POP BIC

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-07-19

Vous aimez la pop culture ? Teddy Bellino la croque stylo Bic, dans le cadre de notre partenariat avec le Cabaret Vert BD. Ses 3 thèmes de prédilection sont le cinéma, la Japananime (l’univers d’Hayao Miyasaki), et la musique (Cabaret Vert oblige !)…Teddy Bellino est auteur de BD, illustrateur, concept artist et formateur en école d’arts graphique. Il y a 15 ans, il réalise une reconversion dans le dessin par passion. Il s’est formé une année dans une école de BD, puis s’est lancé en solo. Son attrait particulier pour le détail et le réalisme l’ont toujours entrainé à repousser ses limites dans la perspective et les décors. En 2023, il crée des timelapses de ses dessins. Son œuvre devient virale auprès du grand public.

.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

English :

Do you love pop culture? Teddy Bellino sketches it with a Bic pen, as part of our partnership with Cabaret Vert BD. His 3 favorite themes are cinema, Japananime (the world of Hayao Miyasaki), and music (Cabaret Vert obliges!)…Teddy Bellino is a comic book author, illustrator, concept artist and graphic arts school instructor. 15 years ago, he made the switch to drawing out of passion. He spent a year training at a comics school, then went solo. His particular attraction for detail and realism has always led him to push back his limits in perspective and scenery. In 2023, he created timelapses of his drawings. His work goes viral with the general public.

German :

Mögen Sie die Popkultur? Teddy Bellino skizziert sie mit dem Bic-Stift im Rahmen unserer Partnerschaft mit Cabaret Vert BD. Seine drei Lieblingsthemen sind das Kino, Japananime (die Welt von Hayao Miyasaki) und die Musik (Cabaret Vert oblige!)…Teddy Bellino ist Comicautor, Illustrator, Concept Artist und Ausbilder an einer Schule für grafische Künste. Vor 15 Jahren machte er aus Leidenschaft eine Umschulung zum Zeichner. Er ließ sich ein Jahr lang an einer Comicschule ausbilden und startete dann als Solokünstler durch. Seine besondere Vorliebe für Details und Realismus hat ihn schon immer dazu gebracht, seine Grenzen in Bezug auf Perspektive und Hintergründe zu erweitern. Im Jahr 2023 erstellte er Timelapses seiner Zeichnungen. Sein Werk wird für ein breites Publikum viral.

Italiano :

Amate la cultura pop? Teddy Bellino la disegna con una penna Bic, nell’ambito della nostra collaborazione con Cabaret Vert BD. I suoi tre temi preferiti sono il cinema, i Japananime (il mondo di Hayao Miyasaki) e la musica (Cabaret Vert è d’obbligo!)… Teddy Bellino è autore di fumetti, illustratore, concept artist e insegnante di arti grafiche. È passato al disegno 15 anni fa per passione. Si è formato per un anno in una scuola di fumetti, poi ha iniziato a lavorare da solo. La sua particolare attrazione per i dettagli e il realismo lo ha sempre portato a superare i limiti della prospettiva e dello scenario. Nel 2023, ha creato dei timelapse dei suoi disegni. Il suo lavoro è diventato virale presso il grande pubblico.

Espanol :

¿Te gusta la cultura pop? Teddy Bellino la dibuja con un bolígrafo Bic, en el marco de nuestra colaboración con Cabaret Vert BD. Sus 3 temas favoritos son el cine, el Japananime (el universo de Hayao Miyasaki) y la música (¡Cabaret Vert le obliga!)… Teddy Bellino es autor de cómics, ilustrador, artista conceptual y profesor de escuela de artes gráficas. Se pasó al dibujo hace 15 años por pasión. Se formó durante un año en una escuela de cómic y luego se lanzó en solitario. Su especial atracción por el detalle y el realismo siempre le ha llevado a superar sus límites en perspectiva y escenografía. En 2023, creó timelapses de sus dibujos. Su trabajo se hizo viral entre el gran público.

L’événement Exposition POP POP BIC Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-07-09 par Ardennes Tourisme