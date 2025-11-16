Exposition: POP UP de 5 artistes Galerie de l’Infante Saint-Jean-de-Luz
Exposition: POP UP de 5 artistes
Galerie de l’Infante 3 rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-30
2025-11-16
La Galerie accueille un POP UP de 5 artistes sculpteur, peintre, dessinateur, céramiste et créatrice de bijoux.
Sur le thème de la nature. Cette exposition éphémère poétique et vivante, invite à la découverte. .
Galerie de l’Infante 3 rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sophiedesagazan@hotmail.com
