EXPOSITION POP-UP DE NOËL Place Anne de Bretagne Locminé

EXPOSITION POP-UP DE NOËL

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-15

Découvrez la collection d’ouvrages pop-up de Claire Béraud-Thomas sur le thème de Noël.

Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque de Locminé. .

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPOSITION POP-UP DE NOËL Locminé a été mis à jour le 2025-10-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE