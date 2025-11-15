EXPOSITION POP-UP DE NOËL Place Anne de Bretagne Locminé

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-15

Découvrez la collection d’ouvrages pop-up de Claire Béraud-Thomas sur le thème de Noël.
Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque de Locminé.   .

Place Anne de Bretagne Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70 

