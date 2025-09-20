Exposition : « Porcelaine et peinture à l’huile » Maison natale de François Mitterrand Jarnac

Exposition : « Porcelaine et peinture à l’huile » Maison natale de François Mitterrand Jarnac samedi 20 septembre 2025.

Exposition : « Porcelaine et peinture à l’huile » 20 et 21 septembre Maison natale de François Mitterrand Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Une pensée à deux. Une Histoire, deux artistes.

Sculptures en porcelaine et peinture à l’huile

Les artistes :

Idylla, artiste plasticienne, déploie un répertoire de formes avec des œuvres réalisées en porcelaine. Entre technique et équilibre, elle pousse le concept vers des courbes douces et florissantes. La porcelaine est brodée avec patience et délicatesse.

“Je ne cherche pas la forme parfaite, je me laisse guider par la cohésion entre geste et ressenti. C’est ainsi que dans l’obscurité, la terre nous révèle le secret de la création des fleurs”.

S’il y a bien un élément de la nature qui est double c’est bien la fleur, plus encore la rose. Celle qui pique et qui séduit. La fleur est justement un élément central dans l’œuvre d’Idylla.

Ainsi, son œuvre combine avec justesse la puissance de ce que l’on peut retrouver chez le sculpteur contemporain Johan Creten ou encore le maître artisan Emile Gallé. De la nature à l’atelier.

Alexis Alary, est un artiste peintre, au travers de son œuvre, il convoque une énergie qui jaillit, qui éclabousse.

L’artiste déploie une technicité qui lui est propre, une picturalité expressive et un grand talent de coloriste, repoussant un peu plus ses limites et celui de la toile.

Ancré dans la grande Histoire de la peinture à fresque, Alexis Alary œuvre dans les règles de l’art grâce à la technique de la peinture à l’huile liée à la colle de peau. Un savoir-faire séculaire transposé dans le champ de la création contemporaine.

Ainsi dans ses œuvres il déploie un paysage mental, comme un écho aux voûtes célestes des cathédrales du cinquecento, déserté par ses protagonistes. Il ne conserve que la sensation abyssale d’un espace infini. Une genèse, à laquelle l’artiste combine une série de lettres et de codes. Des coordonnées géographiques, des repères de constructions ? On ne sait pas.

À chacun d’entrer dans l’œuvre, de cheminer dans cette pensée commune et d’y inscrire ses propres émotions.

Maison natale de François Mitterrand 22 Rue Abel Guy, 16200 Jarnac, France Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545354608 http://www.mitterrand.org/Jarnac-Ville-natale-de-Francois.html Ensemble remontant en grande partie au XIXe siècle, comprenant une maison sur trois niveaux flanquée d’une aile basse plus récente, une cour, un jardin et une ancienne vinaigrerie attenante à une autre maison bourgeoise. La vinaigrerie a été construite en 1920, à la place d’un ancien établissement, et a fonctionné jusque dans les années 1970, sous la raison sociale Mitterrand Frères. A l’intérieur, le rez-de-chaussée est orné de boiseries et de meubles bretons transformés. François Mitterrand est né dans cette demeure le 26 octobre 1916.

Visite libre de la maison natale de François Mitterrand

© DR