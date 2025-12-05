Exposition “Portait d’artiste Eric Trouvé, artisan boulanger” Decazeville

Exposition “Portait d’artiste Eric Trouvé, artisan boulanger”

Touche à tout, beaucoup de choses l’interpellent, l’intriguent, Cécile Rols teste toutes les techniques qui se présentent (dessin, couture, crochet, macramé, fabrication de bijoux, sculpture…) mais le fil conducteur de son parcours, c’est la photographie. Membre de Focale 12 depuis 2018, cette association lui a permis, grâce aux échanges avec des passionnés, d’améliorer sa technique. Sa priorité reste l’émotion et elle ne peut s’empêcher de rajouter de la matière en rapport avec le sujet présenté : elle compose les cadres à sa façon… Après la reliure, elle présente le deuxième volet de sa série portrait d’artiste . Elle a remarqué chez Eric l’amour du travail bien fait, des gestes précis et des mains très esthétiques. Avec de la farine, de l’eau, un peu de sel et beaucoup d’énergie, il fabrique des pains œuvres d’art. Au début, tout est blanc ou presque, puis, par le travail des matières et la chaleur du four, les couleurs arrivent. C’est magique, nous allons nous régaler… Bon appétit.

Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

