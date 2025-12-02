Exposition Porto Graphique Guy Bauza Place de l’Hôtel de ville Arudy

Exposition Porto Graphique Guy Bauza Place de l’Hôtel de ville Arudy mardi 2 décembre 2025.

Exposition Porto Graphique Guy Bauza

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 10:00:00

fin : 2025-12-02 11:30:00

Date(s) :

2025-12-02

Après des années consacrées au son et à la radio, Guy Bauza se forme à la vidéo, travaille en indépendant, puis prend la tête de l’atelier vidéo de l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes. Il revient à la photographie il y a une dizaine d’années, renouant avec l’image fixe regarder, cadrer, exposer, partager une vision sensible, souvent teintée d’humour. En mai 2018 à Porto, il vit une « orgie visuelle » une semaine à capter les couleurs et formes de cette ville lumineuse, enchantement touristique et terrain de jeu pour photographe. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

English : Exposition Porto Graphique Guy Bauza

German : Exposition Porto Graphique Guy Bauza

Italiano :

Espanol : Exposition Porto Graphique Guy Bauza

L’événement Exposition Porto Graphique Guy Bauza Arudy a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées