Exposition Portraits Médiathèque de Cous-de-Pile Cours-de-Pile

Médiathèque de Cous-de-Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne

Exposition Portraits , peinture à l’huile, Line Théron.

Du 07 Novembre au 20 Décembre 2025.

Entrées libres et gratuites.

Vernissage vendredi 7 Novembre 18h. .

Médiathèque de Cous-de-Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92

