Exposition Portraits Médiathèque de Cous-de-Pile Cours-de-Pile

Médiathèque de Cous-de-Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-07
fin : 2025-12-20
2025-11-07
Exposition Portraits , peinture à l’huile, Line Théron.
Du 07 Novembre au 20 Décembre 2025.
Entrées libres et gratuites.
Vernissage vendredi 7 Novembre 18h. .
Médiathèque de Cous-de-Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92
