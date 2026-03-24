Exposition Portraits croisés de Laurent VERNETTES rue trencat Les Baux-de-Provence

Exposition Portraits croisés de Laurent VERNETTES

Du 14/04 au 26/04/2026 tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. rue trencat Hôtel de la Tour de Brau Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-14

Laurent VERNETTES développe une pratique artistique centrée sur le thème du portrait et de l’émotion.

Laurent VERNETTES est un artiste contemporain qui vit au Grau-du-Roi. Dès son enfance, il aime dessiner et colorier. Il lui suffit de son imagination, d’une feuille de papier, de crayons et de feutres pour s’évader durant des heures. Laurent VERNETTES inscrit sa pratique artistique dans une démarche pédagogique de transmission culturelle. .

rue trencat Hôtel de la Tour de Brau Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Laurent VERNETTES develops an artistic practice centered on the theme of portraiture and emotion.

L’événement Exposition Portraits croisés de Laurent VERNETTES Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme des Baux de Provence