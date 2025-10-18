Exposition Portraits de bestioles Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Visiter l’exposition Portraits de bestioles, c’est partir à la découverte des deux arts majeurs que sont la sculpture et la photographie. Ces deux dimensions cohabitent avec d’un côté des vitrines présentant les bestioles réalisées avec des matériaux de récupération et de l’autre des tirages photos les mettant en scène.

En mêlant les sculptures en matériaux recyclés d’Alain Burban et les photographies de Paskal Martin, l’exposition aborde de manière ludique et artistique le recyclage. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

