Exposition Portraits de femmes Cattenom

Exposition Portraits de femmes

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Début : Mercredi Vendredi 2026-03-03 10:00:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

2026-03-03 2026-03-04 2026-03-07

La médiathèque met à l’honneur la Journée internationale des droits des femmes à travers une sélection de portraits de femmes qui ont marqué leur époque.

Figures inspirantes, elles ont, chacune à leur manière, contribué à faire progresser les droits des femmes et à transformer la société.Tout public

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

English :

The media library celebrates International Women?s Rights Day with a selection of portraits of women who have left their mark on their era.

Inspirational figures, each in their own way, they have contributed to advancing women’s rights and transforming society.

