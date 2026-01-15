Exposition Portraits de femmes Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont
Exposition Portraits de femmes
Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : Dimanche 2026-03-02
fin : 2026-04-23
Christelle Varenne a grandi à Saint-Didier-en-Velay. Architecte de formation, elle a toujours été attirée par l’art sous toutes ses formes.
Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr
Christelle Varenne grew up in Saint-Didier-en-Velay. Trained as an architect, she has always been drawn to art in all its forms.
