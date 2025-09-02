Exposition portraits de maison Aixe-sur-Vienne

Graphiste et illustratrice installée à Séreilhac depuis 3 ans, Christelle Perera immortalise les lieux qui comptent à travers ses « portraits de maison ».

Son style de prédilection le feutre noir, pour capturer avec finesse les détails et l’âme des façades. Récemment, la couleur s’est invitée dans ses créations, apportant chaleur et éclat à certaines maisons qui la réclament presque. Elle réalise aussi des illustrations en flat design un style épuré plus moderne.

Réalisées d’après photos, ses illustrations peuvent voyager, certaines sont même arrivées dans le Nord-Pas-de-Calais, sa région d’origine !

Ses illustrations seront exposées au Temps de Vivre et elle sera présente les samedis, jour de marché, pour vous rencontrer et échanger.

Pour Christelle, dessiner une maison, c’est préserver 1 souvenir et offrir un cadeau chargé d’émotion à l’occasion d’1 emménagement ou autres évènements. .

