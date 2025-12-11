Exposition Portraits du monde de Monique et Serge Fauve Salle de convivialité Montfarville
Salle de convivialité 4 Rue des Hougues Montfarville Manche
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
2026-03-15
Nous aimons voyager à travers le monde, à pied ou à vélo en Afrique en Asie. Mais ce que nous aimons c’est aller à la rencontre des habitants,découvrir leurs modes de vie,leurs cultures, leurs différences.C´est toujours pour nous un plaisir de les retranscrire, pour moi, Monique, à travers mes aquarelles, huiles,pastels,pour moi, Serge, en figeant leurs instants de vie à travers mes photos.Ce sont ces moments que nous voulons partager humblement avec vous lors de cette exposition. .
Salle de convivialité 4 Rue des Hougues Montfarville 50760 Manche Normandie +33 2 33 43 20 68 promotionculturellemontfarvill@gmail.com
