EXPOSITION PORTRAITS EN MOUVEMENT Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-28

2025-09-01

En septembre, le Centre Fernand Arnaud expose les photographies de Laurent Chusseau, président du club photo Saint Gely Image. Spécialisé dans la photo de studio et la captation du mouvement, il présente ici une série dédiée à la danse, née de sa collaboration avec la professeure de danse Céline Akremi depuis 2019.

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 66 66

English :

In September, the Centre Fernand Arnaud is exhibiting photographs by Laurent Chusseau, president of the Saint Gely Image photo club. Specializing in studio photography and motion capture, he presents a series dedicated to dance, born of his collaboration with dance teacher Céline Akremi since 2019.

German :

Im September stellt das Centre Fernand Arnaud die Fotografien von Laurent Chusseau, dem Vorsitzenden des Fotoclubs Saint Gely Image, aus. Er ist auf Studiofotografie und das Einfangen von Bewegungen spezialisiert und präsentiert hier eine Serie, die dem Tanz gewidmet ist und aus seiner Zusammenarbeit mit der Tanzlehrerin Céline Akremi seit 2019 entstanden ist.

Italiano :

A settembre, il Centre Fernand Arnaud espone le fotografie di Laurent Chusseau, presidente del club fotografico Saint Gely Image. Specializzato nella fotografia in studio e nella cattura del movimento, presenta una serie dedicata alla danza, nata dalla collaborazione con l’insegnante di danza Céline Akremi dal 2019.

Espanol :

En septiembre, el Centro Fernand Arnaud expone fotografías de Laurent Chusseau, presidente del fotoclub Saint Gely Image. Especializado en fotografía de estudio y captura del movimiento, presenta una serie dedicada a la danza, nacida de su colaboración con la profesora de danza Céline Akremi desde 2019.

