Exposition « Portraits »

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-05 11:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-05

Nathalie Grégoire vous invite à découvrir son univers du 5 au 30 septembre au café associatif Le Circonflexe.

Vernissage le 6 septembre à 18h.

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Nathalie Grégoire invites you to discover her world from September 5 to 30 at café associatif Le Circonflexe.

Opening on September 6 at 6pm.

German :

Nathalie Grégoire lädt Sie ein, ihre Welt vom 5. bis 30. September im Café associatif Le Circonflexe zu entdecken.

Vernissage am 6. September um 18 Uhr.

Italiano :

Nathalie Grégoire vi invita a scoprire il suo mondo dal 5 al 30 settembre presso il caffè dell’associazione Le Circonflexe.

Inaugurazione il 6 settembre alle 18.00.

Espanol :

Nathalie Grégoire le invita a descubrir su universo del 5 al 30 de septiembre en el café asociación Le Circonflexe.

Inauguración el 6 de septiembre a las 18.00 h.

