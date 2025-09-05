Exposition « Portraits » Nogent-le-Rotrou
Exposition « Portraits » Nogent-le-Rotrou vendredi 5 septembre 2025.
Exposition « Portraits »
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2025-09-05 11:30:00
fin : 2025-09-30
2025-09-05
Nathalie Grégoire vous invite à découvrir son univers du 5 au 30 septembre au café associatif Le Circonflexe.
Vernissage le 6 septembre à 18h.
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90
English :
Nathalie Grégoire invites you to discover her world from September 5 to 30 at café associatif Le Circonflexe.
Opening on September 6 at 6pm.
German :
Nathalie Grégoire lädt Sie ein, ihre Welt vom 5. bis 30. September im Café associatif Le Circonflexe zu entdecken.
Vernissage am 6. September um 18 Uhr.
Italiano :
Nathalie Grégoire vi invita a scoprire il suo mondo dal 5 al 30 settembre presso il caffè dell’associazione Le Circonflexe.
Inaugurazione il 6 settembre alle 18.00.
Espanol :
Nathalie Grégoire le invita a descubrir su universo del 5 al 30 de septiembre en el café asociación Le Circonflexe.
Inauguración el 6 de septiembre a las 18.00 h.
