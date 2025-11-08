Exposition Ports en vues MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Exposition Ports en vues

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-08

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2025-11-08

Depuis plusieurs années, les expositions d’hiver du MuMa invitent le visiteur à redécouvrir les collections du musée en proposant autour d’un thème des rencontres inédites et des rapprochements entre des artistes d’horizons et d’époques divers. Ports en vues est ainsi conçue comme une promenade dans le paysage portuaire de Raoul Dufy à Pierre et Gilles.

Environ cent-vingt oeuvres constituent le parcours de cette exposition, couvrant un siècle d’histoire de l’art.

Le port, promesse de voyage, est avant tout un lieu de travail, caractérisé par ses marqueurs propres digues, grues, conteneurs, bers et écluses… Par essence mouvant, le paysage portuaire est en perpétuelle mutation pour s’adapter aux besoins du transport maritime. C’est également un paysage à la frontière du paysage industriel, à tel point que l’on parle de zone industrialo-portuaire, où l’homme est peu présent, perdu dans un univers parfois irréel et souvent hors normes.

À l’antithèse du paysage pittoresque, interrogeant la notion de beauté, le paysage portuaire est une source d’inspiration pour les artistes.

L’exposition rassemble les travaux d’une trentaine d’artistes, du début du XXe siècle jusqu’à nos jours, parmi lesquels Raoul Dufy, Émile Othon Friesz, Albert Marquet, Roger Guerrant, jusqu’à Pierre et Gilles ou JR, en passant par Noémi Pujol, Sylvestre Meinzer, Jürg Kreienbühl ou Alain Ceccaroli.

L’exposition est l’occasion de célébrer les artistes, photographes, graveurs et peintres, qui investissent les éléments structurants du paysage portuaire. Elle permet de rendre hommage aux artistes donateurs ou à leurs familles, aux galeries et aux particuliers qui, par leur générosité, ont permis de faire entrer de nouvelles oeuvres dans les collections du musée.

Exposition du 8 novembre 2025 au 5 avril 2026 aux heures d’ouverture du musée. .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 contact-muma@lehavre.fr

