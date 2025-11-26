Exposition : POST PARTUM Cale 2 Créateurs Nantes

Exposition : POST PARTUM Cale 2 Créateurs Nantes mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 12:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

À la Cale 2 Créateurs, l’artiste plasticienne Aimée Hoffmann livre une exploration viscérale du corps, de la maternité et de l’irréversibilité du changement. Ses œuvres ne sont pas de simples objets posés dans l’espace : elles grandissent, se fissurent, s’épanouissent, et portent les stigmates de leur propre métamorphose. À travers des sculptures monumentales et des peintures immersives, Aimée interroge la dissolution et la renaissance, la tension entre l’abandon de soi et l’épuisement, entre un corps source et un corps limite.Entre textures fragiles et matières dures, entre ouvertures béantes et replis protecteurs, une narration se déploie : celle de ce qui reste quand un nouvel être advient. Un corps-floraison, étiré, transformé à jamais. Un arbre dont les feuilles se muent en seins – pleins, lourds, donnés, vidés. Des toiles lacérées, où l’enfantement se dessine dans sa vérité brute – loin des représentations édulcorées, près de la chair, de l’effort, de l’identité bouleversée.L’œuvre d’Aimée se charge d’une physicalité intense. Chaque pièce traduit la dureté du réel, les cicatrices non comme de simples traces, mais comme les preuves d’une mutation radicale. Cet art ne cherche pas à convaincre ni à rassurer – il impose une présence, il se vit. Il confronte ce qui est souvent idéalisé ou tu, révélant la beauté âpre du changement, ses failles, ses élans, sa violence parfois.Car dans chaque déchirure, chaque blessure, chaque battement organique de son travail, une vérité s’impose : il n’y a pas de retour possible. Seulement un après

Cale 2 Créateurs Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 lacale2createurs@gmail.com