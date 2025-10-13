Exposition Poste Restante Escale sur la Ligne Place de la Résistance Saint-Brieuc

Exposition Poste Restante Escale sur la Ligne

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-13 13:30:00

fin : 2025-10-31 17:15:00

Décollage immédiat

Après Jazz Box et Radio Daisy, Cécile Léna revient à La Passerelle avec ses théâtres miniatures, véritables boîtes à rêver. Embarquez pour un voyage de 12 000 km entre Toulouse et Santiago du Chili, aux côtés des pilotes de l’Aéropostale. En huit escales se déploie un monde de sensations et d’émotions, paysages intimes où l’infiniment petit ouvre sur l’immensité. Ne manque que l’odeur du kérosène…

A partir de 10 ans. Sur réservation. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

