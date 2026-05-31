Exposition : potiers et poteries d’Armentières-sur-Avre, Mairie, Armentières-sur-Avre

Exposition : potiers et poteries d’Armentières-sur-Avre 18 – 20 septembre Mairie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation de productions céramiques exceptionnelles de notre villahe des XVIIIe et XIXe. Une cinquantaine de pièces, issues principalement de collections privées, seront visibles durant ces journées du Patrimoine. Cela sera la première fois qu’un ensemble de poteries aussi important sera réunis dans un même lieu, qui plus est, le lieu où elles ont vues le jour. Des pièces exceptionnelles seront visibles durant ce week-end prolongé, à l’image d’une plaque religieuse représentant la Vierge allaitant datée de 1728, date la plus ancienne inscrite sur une pièce de centre, ou encore d’un plat à barbe réalisé par Jean Guincestre en 1750, seul plat à barbe connu de ce potier pourtant le plus prolifique d’entre tous. Plus de deux siècles après, les potiers d’Armentières-sur-Avre ont laissé une production unique que l’on retrouve dans les plus grands musées de France (le MUCEM et le musée de Sèvres entre autre) et qui émerveille les amateurs d’Art populaire.

Lors de cette journée, des photographies de productions et de notre commune seront présentés, retraçant la vie de notre village et cet art de cette époque à nos jours.

Une potière amatrice sera présente et présentera sa production actuelle et la technique de fabrication qu’elle utilise.

Mairie 21 rue de la détourbe, 27820 Armentières-sur-Avre Armentières-sur-Avre 27820 Eure Normandie

Présentation de productions céramiques exceptionnelles de notre villahe des XVIIIe et XIXe. Une cinquantaine de pièces, issues principalement de collections privées, seront visibles durant ces du la …

Damien BRUNET