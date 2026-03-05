Exposition Potosi en sol mineur Bibliothèque Universitaire du Havre Le Havre

Exposition Potosi en sol mineur

Bibliothèque Universitaire du Havre 25 Rue Philippe Lebon Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-09

fin : 2026-04-30

Du 9 mars au 30 avril 2026, la bibliothèque universitaire accueillera l’exposition photographique de Miquel Dewever-Plana Potosi en sol mineur.

À plus de 4 000 m d’altitude, les mineurs du Cerro Rico de Potosí en Bolivie, arrachent à la montagne les dernières veines d’argent d’un gisement exploité depuis cinq siècles. Le photographe Miquel Dewever-Plana nous plonge au cœur de ce monde du dessous où l’effort, la foi et la poussière s’entrelacent. Entre rites, travail et dignité, son regard témoigne de la relation charnelle que ces hommes et ces femmes entretiennent avec une terre qui nourrit autant qu’elle dévore.

Miquel Dewever-Plana, photojournaliste français d’origine catalane a voyagé pendant plusieurs années à travers l’Amérique centrale. Engagé dans la lutte pour les droits indiens, il a reçu en 2008 le Prix journalisme et droits de l’homme pour son travail sur le génocide du peuple maya au Guatemala.

Le vernissage aura lieu le lundi 9 mars à 19h30 en présence du photographe .

