Exposition : Potypes et Peintures d’Hugo Duras Moulin Gautron Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

L’univers pictural d’Hugo Duras puise ses influences dans son histoire personnelle, son environnement, ses émotions et ses échanges avec le jeune public. Il joue avec les formes, les matières et les couleurs pour composer, d’une main libre, des scènes spontanées, à la fois naïves, enfantines et poétiques. Son style, qu’il nomme « figurabstrait », mêle abstraction et figuration sur des supports variés. Il aborde également la peinture comme une matière sculpturale, ouvrant la voie à des œuvres monumentales, entre Street Art et sculpture.

Moulin Gautron Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 33 09 00 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-au-moulin-gautron/