EXPOSITION : POUMA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
jeudi 1 octobre 2026 · MAISON DE LA TERRE · Poucharramet
Informations pratiques
Poucharramet
EXPOSITION : POUMA
MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 10:00:00
fin : 2026-11-01 23:00:00
Date(s) :
2026-10-01
linogravures contées
Dans mon travail créatif, je m’inspire d’anecdotes, de récits, historiques ou légendaires qui me fascinent et propose de les retranscrire en image et en légende. Cette série de linogravures Luttes et révoltes mémorables s’inscrit dans la visibilisation des luttes féministes dans leur disparité. A travers des récits populaires, des histoires collectives et des anecdotes mémorables, l’idée est de les sortir des archives, redécouvrir leur force et leur créativité. Illustrer des colères, des révoltes et des victoires collectives ! .
MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
limited-edition linocuts
L’événement EXPOSITION : POUMA Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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