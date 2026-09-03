EXPOSITION : POUMA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Informations pratiques

Poucharramet

EXPOSITION : POUMA

MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 10:00:00

fin : 2026-11-01 23:00:00

Date(s) :

2026-10-01

linogravures contées

Dans mon travail créatif, je m’inspire d’anecdotes, de récits, historiques ou légendaires qui me fascinent et propose de les retranscrire en image et en légende. Cette série de linogravures Luttes et révoltes mémorables s’inscrit dans la visibilisation des luttes féministes dans leur disparité. A travers des récits populaires, des histoires collectives et des anecdotes mémorables, l’idée est de les sortir des archives, redécouvrir leur force et leur créativité. Illustrer des colères, des révoltes et des victoires collectives ! .

MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

limited-edition linocuts

L’événement EXPOSITION : POUMA Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE