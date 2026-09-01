Exposition pour la fête de la science La Salicorne Saujon
mardi 29 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Exposition pour la fête de la science
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-29
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-09-29
Exposition pour la fête de la science du 29 septembre au 17 octobre 2026 à la médiathèque de Saujon.
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
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English :
Exhibition for the Science Festival from September 29 to October 17, 2026, at the Saujon Media Center.
L’événement Exposition pour la fête de la science Saujon a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Saujon
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