Exposition pour la fête de la science La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Exposition pour la fête de la science

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-29

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-29

Exposition pour la fête de la science du 29 septembre au 17 octobre 2026 à la médiathèque de Saujon.

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition for the Science Festival from September 29 to October 17, 2026, at the Saujon Media Center.

L’événement Exposition pour la fête de la science Saujon a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Saujon