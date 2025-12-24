Exposition Pour la peau de Julie Chaffort, Limoges

Exposition Pour la peau de Julie Chaffort

17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-01-22

L’exposition Pour la peau explore la place singulière de l’animal dans le travail de l’artiste. En interagissant avec les autres formes de présence en jeu dans ses films humaines, végétales… -, l’animal participe d’un déplacement du regard et de l’ouverture de perceptions nouvelles. À travers cette présence, Julie Chaffort invite ainsi à questionner nos repères et à déplacer l’angle sous lequel nous envisageons l’altérité. .

17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

