Exposition Pour la peau de Julie Chaffort, Limoges

17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-01-22
fin : 2026-03-28
2026-01-22
L’exposition Pour la peau explore la place singulière de l’animal dans le travail de l’artiste. En interagissant avec les autres formes de présence en jeu dans ses films humaines, végétales… -, l’animal participe d’un déplacement du regard et de l’ouverture de perceptions nouvelles. À travers cette présence, Julie Chaffort invite ainsi à questionner nos repères et à déplacer l’angle sous lequel nous envisageons l’altérité. .
17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
