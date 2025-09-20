Exposition pour les 60 ans de la Société d’Histoire Salle du caveau Tarare

Exposition pour les 60 ans de la Société d’Histoire Salle du caveau Tarare samedi 20 septembre 2025.

Exposition pour les 60 ans de la Société d’Histoire 20 et 21 septembre Salle du caveau Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Société d’histoire, d’archéologie et de généalogie des monts de Tarare soufflera ses bougies entre autres pour les journées européennes du patrimoine. Pour l’occasion, l’association a prévu une grande exposition sur le patrimoine textile de Tarare et de ses environs. Il sera aussi possible de découvrir des fragments de poteries gallo-romaines, des arbres généalogiques, des photographies et des personnalités qui ont marqué l’histoire de la ville, ainsi que des manuscrits rares… Les enfants pourront s’initier à l’archéologie grâce à un atelier de fouilles. Quant aux plus grands, ils goûteront au plaisir de la paléographie.

Plusieurs films seront également diffusés à partir de 15 h 00 : Mémoire ouvrière textile ; Tissage et broderie ; Notre société d’histoire ; Le Pied de Vindry

Contact : 04 74 63 43 28 ou histgen.tarare@orange.fr

Salle du caveau 5 place Georges-Antoine Simonet 69170 Tarare Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 10 87 70 [{« link »: « mailto:histgen.tarare@orange.fr »}]

La Société d’histoire, d’archéologie et de généalogie des monts de Tarare soufflera ses bougies entre autres pour les journées européennes du patrimoine. Pour l’occasion, l’association a prévu une le…