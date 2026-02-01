Exposition pour les tout-petits Estrange Siège du Grand Site Plévenon

Exposition pour les tout-petits Estrange

Siège du Grand Site 18 Rue Notre-Dame Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 09:00:00

fin : 2026-02-26 12:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Estrange une exposition immersive pour les tout-petits

Découvrez l’exposition sensorielle pour éveiller les moins de 4 ans à la biodiversité de l’estran. Découvrez le littoral à hauteur d’enfant à travers 5 modules immersifs, ludiques, accessibles et mobiles. Un espace écoute et lectures, un parcours pieds nus, un bulot géant avec des surprises dedans, un coin patouille et un mur sonore et des jeux autour de la biodiversité (pêche à la ligne etc. ). Apprendre et découvrir en s’amusant, au chaud ! .

Siège du Grand Site 18 Rue Notre-Dame Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition pour les tout-petits Estrange Plévenon a été mis à jour le 2026-02-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme