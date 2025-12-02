Exposition Pour une eau vivante Nicole King La Chapelle-Saint-Luc

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Début : 2025-12-02 09:00:00

fin : 2025-12-18 12:00:00

2025-12-02

L’expression artistique a un rôle de révélateur à jouer ; l’artiste donne à voir les tensions de son époque. Nicole King a choisi la peinture qui intègre les temps vécu et stimule le regardeur qui prendra le temps de pénétrer dans l’œuvre peinte et approfondira ainsi sa réflexion sur la crise écologique actuelle. .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

