Exposition Poussière la toute toute petite sorcière Médiathèque de Cognac Cognac
Exposition Poussière la toute toute petite sorcière Médiathèque de Cognac Cognac jeudi 2 juillet 2026.
Exposition Poussière la toute toute petite sorcière
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-02
Du 2 au 29 juillet, aux horaires d’ouverture de la médiathèque, découvrez une exposition poétique inspirée de l’album Poussière, la toute, toute petite sorcière de Julie Gore.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
From July 2 to 29, during library opening hours, discover a poetic exhibition inspired by the album Poussière, la toute, toute petite sorcière by Julie Gore.
L’événement Exposition Poussière la toute toute petite sorcière Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac