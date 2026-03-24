Exposition Poussière la toute toute petite sorcière Médiathèque de Cognac Cognac

Exposition Poussière la toute toute petite sorcière

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-02

Du 2 au 29 juillet, aux horaires d’ouverture de la médiathèque, découvrez une exposition poétique inspirée de l’album Poussière, la toute, toute petite sorcière de Julie Gore.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

From July 2 to 29, during library opening hours, discover a poetic exhibition inspired by the album Poussière, la toute, toute petite sorcière by Julie Gore.

L’événement Exposition Poussière la toute toute petite sorcière Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac